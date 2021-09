Bis 21. September wird ein Gleis technisch so umgebaut und angeschlossen, dass für anderthalb Jahre der gesamte Zugverkehr in beiden Richtungen über diesen einen Schienenstrang laufen kann.

Ab 22. September wird der gesamte Reiseverkehr bis April 2023 über das eine Gleis auf der Stammstrecke abgewickelt. Ab 2024 soll dann auch das zweite Gleis für die höheren Geschwindigkeiten hergerichtet werden. In Glaubitz werden zwei bisherige Bahnübergänge durch Eisenbahnüberführungen ersetzt. Erst mit dem Wegfall der niveaugleichen Übergänge ist eine Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometern gesetzlich möglich. Derzeit kommen aber nur ICE-Züge für die Geschwindigkeiten infrage. Doppelstock-IC- und Regionalexpresse schaffen maximal 160 Kilometer je Stunde. Vom 28. September an bietet die Bahn nach Voranmeldung an einem Info-Punkt in Glaubitz Sprechstunden für Anlieger an.