Die Preise für Bauleistungen in Sachsen sind im zweiten Quartal dieses Jahres erneut deutlich gestiegen. Das teilte das Statistischen Landesamt in Kamenz mit. So kostete der Neubau eines Wohngebäudes 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Februar 2022 betrug dieser Anstieg zum Vorjahr noch 18,5 Prozent.