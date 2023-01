Statistik zur Wohnungslosigkeit Zum Stichtag 31. Januar 2022 waren in Deutschland rund 178.000 Personen wegen Wohnungslosigkeit untergebracht, beispielsweise in vorübergehenden Übernachtungsmöglichkeiten oder in Not- und Gemeinschaftsunterkünften.



Die 2022 erstmals durchgeführte Erhebung soll die Armuts- und Reichtumsberichterstattung des Bundes verbessern und als Informationsgrundlage für politisches Handeln dienen.



Nicht in die Erhebung einbezogen sind unter anderem Personen, die bei Freunden, Familien oder Bekannten unterkommen, und Obdachlose, die ohne jede Unterkunft auf der Straße leben. Personen, die zwar in einer Einrichtung untergebracht sind, deren Ziel aber nicht die Abwendung von Wohnungs- oder Obdachlosigkeit ist, sind ebenfalls nicht Teil der Erhebung. Statistisches Bundesamt