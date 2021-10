Bio-Bauer Risse meint, hinsichtlich der Klimaneutralität müsse die Landwirtschaft mittelfristig andere Wege finden. Eine Möglichkeit sind seinen Angaben zufolge mehr Leguminosen - also pflanzliche Stickstoffsammler - in der Fruchtfolge auf den Äckern. Er widerspricht damit seinem Kollegen Kompe von "Land schafft Verbindung", der Leguminosen für keine Alternative hält. Auch Festmist und Gülle in Maßen seien geeignete und praktikable Dünger, so Bauer Risse. Allerdings müssten dann Viehbestände gleichmäßiger verteilt und nicht mehr in einzelnen Regionen konzentriert werden. Risse plädiert für Mischbetriebe, die Ackerbau und Viehzucht naturnah betreiben und Böden schonen. Das würde zu einer gleichmäßigen Verteilung von Acker- und Weideland führen.