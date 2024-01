Am Montag wird es sachsenweit voraussichtlich zu massiven Verkehrseinschränkungen kommen. Der Sächsische Landesbauernverband und der Verein "Land schafft Verbindung" rufen zu Protesten rauf. Damit schließen sie sich den bundesweit geplanten Protesten an. Anlass sind Subventionskürzungen für Landwirte , die die Bundesregierung im Dezember vorgestellt hatten.

Am Donnerstagnachmittag teilte die Bundesregierung mit, dass die geplanten Kürzungen von Subventionen für Landwirte teilweise zurückgenommen werden sollen. Danach bleiben Forst- und Landwirtschaft von der Kfz-Steuer befreit. Die Subvention beim Agrardiesel werde zunächst schrittweise reduziert. Die sächsischen Bauern halten trotzdem an ihren Protesten fest. Was die Bundesregierung vorgeschlagen habe, sei ein fauler Kompromiss, sagte Diana Henke, Sprecherin des Landesbauernverbandes, am Donnerstag in Dresden.