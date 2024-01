18:20 Uhr | Rund 30 Traktoren an der A4

In Ostsachsen haben die ersten Proteste von Landwirten begonnen. Rund 30 Traktoren versammelten sich an den Auffahrten Görlitz und Kodersdorf zur A4. Die Polizei sichert die angemeldete Versammlung ab. Bauern Robert Illichmann sagte: "Kfz-Steuer und Agrardiesel haben das Fass zum Überlaufen gebracht. Wir sind die letzten Jahre nur noch die Sklaven der Bürokratie geworden." Illichmann betonte, dass man ausschließlich für die eigenen Forderungen demonstriere und sich von jeglichen anderen Gruppierungen distanziere. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

17:54 Uhr | Polizei will gegen Störungen der Versammlungen konsequent vorgehen

Die Polizei will gegen Störungen bei den geplanten Bauernprotesten konsequent vorgehen. Für Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa sei der entscheidende Punkt, ob sich die Protestierenden an Beschränkungen und Regeln bei den Versammlungen halten werden. "Wenn ja: Dann ist das alles in einem Rahmen, wo es auch hingehört", sagt er. "Aber wir sind auch sehr aufmerksam, wenn man sich nicht an diese Regeln hält." Als Autofahrer solle man mehr Zeit einplanen und den Weisungen der Polizisten folgen.

17:42 Uhr | Obstbauern sehen Debatte zu sehr auf Agrardiesel verengt

Die Obstbauern in Sachsen sehen die aktuelle Debatte um Kürzungen für die Landwirtschaft zu sehr auf das Problem Agrardiesel reduziert. "Das ist zu einseitig und eng gesehen", sagt Udo Jentzsch, Geschäftsführer des Landesverband Sächsisches Obst, der auch die Interessen der Obstbauern in Sachsen-Anhalt vertritt. "Es geht um die Gefährdung unserer Existenz durch ein reichhaltiges Maßnahmenpaket von Verboten und Einschränkungen der Agrarpolitik sowohl aus Brüssel, aber vor allem aus Berlin." In Deutschland werde auf Vorgaben der EU zu oft noch "eine Schippe draufgepackt". Hinzu kämen Restriktionen etwa beim Pflanzenschutz und der Düngung, die nur in Deutschland gelten.

17:36 Uhr | Bauern geben sich Regeln für Proteste

Der Verein Land schafft Verbindung (LSV) hat sich selbst einen sogenannten "Bauernkodex" für die Proteste gegeben. Darin wird unter anderem klargestellt, dass die Aktionen angemeldet und parteineutral sind. Demo-Symboliken wie Galgen, schwarze Fahnen und andere Symbole extremistischer Gruppen würden demnach entschieden abgelehnt. Schon am Freitag hatten sich die Landwirte nach eigenen Angaben von Aktionen, die von Akteuren wie den rechtsextremen "Freien Sachsen" im Fahrwasser der Bauernproteste geplant werden, distanziert.

16:04 Uhr | Erste Autobahnauffahrten ab Sonntagnachmittag blockiert

Im Osten Sachsens gibt es schon vor dem Start einer bundesweiten Aktionswoche der Landwirte erste Proteste. An den Autobahnauffahrten Görlitz und Kodersdorf der A4 liegen Versammlungsanmeldunen der Bauern vor. Die Polizeidirektion Görlitz geht von starken Verkehrsbehinderungen ab 17 Uhr aus.

15:58 Uhr | Verwaltungsgericht Chemnitz bestätigt Versammlungsverbot im Erzgebirge