07:08 Uhr | Blockaden an A72, A4 und B173

Derzeit sind auch die Auffahrten Hohenstein-Ernstthal an der A4 und die Auffahrt Hartenstein an der A72 blockiert, wie die Polizei meldet. Die Behinderung besteht voraussichtlich bis 16 Uhr. An der B173 in Chemnitz kommt es in Richtung Dresden aufgrund des Bauernprotestes ebenfalls zu Behinderungen.

06:17 Uhr | A4-Zufahrten Kodersdorf dicht

Wie der Verkehrswarndienst der Polizei meldet, sind aktuell die A4-Auffahrten Kodersdorf nach Dresden und Görlitz blockiert. Bis circa 11 Uhr werde von den Bauern hier der Weg auf die Autobahn versperrt. Auch auf der B99 bei Hagenwerder komme es zu Behinderungen.

06:12 Uhr | Ermittlungen gegen Autofahrer

Die Polizei ermittelt im Rahmen der Bauernproteste gegen mehrere Autofahrer, die versuchten die Blockaden zu umfahren oder zu durchbrechen. In Schöneck im Vogtlandkreis sollte demnach ein Autofahrer, der sich in einen Konvoi drängen wollte, einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Der 36-Jährige flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Beim Versuch, auf die A4 zu gelangen, streifte ein 45-Jähriger an der Auffahrt Hohenstein-Ernstthal mit seinem Transporter einen Traktor.

Über die Blockade an der Auffahrt Plauen-Süd zeigte sich ein 21-Jähriger so erbost, dass er einem Versammlungsteilnehmer im Streit mehrfach einen Schlagring zeigte. Er wurde wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Bei Lichtenstein im Landkreis Zwickau versuchte ein Autofahrer, eine blockierte Kreuzung an der B 173 zu passieren. Dabei habe er einen Teilnehmer angefahren, so die Polizei.

05:29 Uhr | Mittwoch, 10. Januar: Bauern blockieren A4-Zufahrten und B6

Ab 6 Uhr muss wieder mit Blockaden an Autobahnauffahrten der A4 zwischen Dresden und Görlitz gerechnet werden. Laut Polizei wollen Bauern die Auffahrten Weißenberg, Kodersdorf und Görlitz für mehrere Stunden blockieren. Mehr Zeit werden Autofahrer außerdem am Vormittag auf der B6 in der Oberlausitz brauchen. Geplant ist hier ein Traktorenkorso von Löbau nach Dresden. Zwischen 7 und 9 Uhr ist deshalb auf der B6 mit teils erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, so das Landratsamt Bautzen.

19:50 Uhr | Mehr als 100 Protestaktionen im Südwesten Sachsens

In den Kreisen Mittelsachsen, Erzgebirge, Zwickau, Vogtland und in der Stadt Chemnitz hat es heute insgesamt mehr als 100 Protestaktionen von Landwirten gegeben. Das teilten die zuständigen Polizeidirektionen in ihren Tageszusammenfassungen mit. Mehrere hundert Beamte, auch von der Sächsischen Bereitschaftspolizei waren demnach im Einsatz, um die Kundgebungen abzusichern und zu gewährleisten, dass es keine dauerhaften Blockaden gab. Dennoch habe es zahlreiche Staus gegeben. Die Polizeidirektion Zwickau meldete für ihren Bereich zehn nicht angemeldete Protestaktionen. Ob und welche Folgen das für die Teilnehmer hat, wurde nicht mitgeteilt.

Insgesamt registrierte die Polizeidirektion Zwickau 31 Versammlungen in den beiden Landkreisen, davon zehn nicht angezeigte. Am Einsatzgeschehen, bei dem die sächsische Bereitschaftspolizei unterstützte, waren insgesamt 346 Beamtinnen und Beamte beteiligt.

18:26 Uhr | Autobahnauffahrten bei Görlitz morgen wieder zeitweise dicht

Die Landwirte im Osten Sachsens wollen ihre Blockaden der A4-Auffahrten Görlitz und Kodersdorf bis Freitag fortsetzen. Wie die Polizei mitteilte, wurden entsprechende Protestaktionen angemeldet. Die Blockaden sollen jeweils von 6 Uhr bis 11 Uhr dauern. Der A4-Anschluss Nieder Seifersdorf ist von der Blockade ausgeschlossen.

18:03 Uhr | Dehoga solidarisiert sich mit Landwirten

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband in Sachsen unterstützt die Forderungen des Bauernverbandes, die Erzeugung und Verarbeitung von Lebensmitteln nicht durch weitere finanzielle Lasten zu verteuern. Dies würde die Verbraucherpreise für regionale Produkte weiter in die Höhe treiben und besonders Geringverdiener hart treffen. Essen müsse bezahlbar bleiben, betonte Verbandspräsident Axel Hüpkes auch mit Blick auf die seit Jahresbeginn wieder auf 19 Prozent angehobene Mehrwertsteuer für Speisen.



Der Dehoga-Sachsen-Chef rief die Verbandsmitglieder auf, sich an den genehmigten Kundgebungen des Bauernverbandes morgen in Dresden und am kommenden Montag in Berlin zu beteiligen.

17:13 Uhr | Größtenteils friedliche Proteste im Vogtlandkreis

Das Landratsamt Vogtlandkreis hat über das heutige Versammlungsgeschehen informiert und zieht insgesamt ein positives Fazit. Die Proteste am Dienstag verliefen demnach überwiegend friedlich. Eine unangemeldete Demonstration in Pechtelsgrün habe man aufgelöst, eine zweite in Mechelgrün/Theuma wäre in Kooperation mit den Akteuren als Spontankundgebung am Fahrbahnrand abgelaufen.



An der A72-Autobahnauffahrt Plauen-Süd bedrohte laut Landratsamt ein Bürger Versammlungsteilnehmer mit einem Schlagring. Er wurde wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Am Mittwoch soll eine weitere Versammlung zwischen 9 Uhr und 14 Uhr in Form einer Sternfahrt in Plauen stattfinden.

16:46 Uhr | Diakonie distanziert sich von "Freien Sachsen"