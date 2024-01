Der Sächsische Landesbauernverband (SLB) und der Verein "Land schafft Verbindung Sachsen" (LSV) haben in der Woche ab 8. Januar in Sachsen zu Protesten aufgerufen. Damit schließen sie sich den bundesweit geplanten Protesten an. Unterstützung erhalten die Verbände dabei von anderen Gewerkschaften und Verbänden. Dazu gehören der Hotel- und Gaststättenverband Sachsen (Dehoga), der Landesverband des sächsischen Verkehrsgewerbes, der Landesverband "Sächsisches Obst" sowie Handwerkskammern, Fleischerinnungen, Teile des Baugewerbes und private Unternehmerinnen und Unternehmer.

Warum protestieren die Bauern in Sachsen und bundesweit?

Der Sprecher der Vereinigung "Land schafft Verbindung", Robert Erdmann, sagte dazu: "Wir lassen uns diese Politik der Ampel-Regierung nicht mehr gefallen." Dass die Bundesregierung die geplanten Kürzungen am Donnerstag teilweise zurückgenommen hat, ändere nichts. "Wir fordern eine hundertprozentige Rücknahme", so Erdmann. Dabei gehe es jetzt noch um Subventionen von Agrardiesel, die nach wie vor gestrichen werden sollen - allerdings nicht mehr in einem Schritt, sondern gestreckt über einen Zeitraum von drei Jahren.