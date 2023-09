Um etwa die alte Eiche in Werdau mit ihrer 20 Meter-Krone zu ersetzen, braucht es recht viel . Das hat Professor Andreas Roloff von der Universität Dresden erst kürzlich ausgerechnet. Das Ergebnis ist selbst für den Baumforscher überraschend: "Die Blätter und die Blattfläche des Baumes sind entscheidend dafür, wie viel er schaffen kann an Kühlung , Luftbefeuchtung, CO-2-Bindung." Als Roloff die Oberfläche der Krone berechnet habe, dachte er beim ersten Blick auf das Ergebnis, er habe etwas falsch gemacht. "Inzwischen ist klar: Eine 20 Meter breite Krone, als Kugel vorgestellt, hat 1.250 Quadratmeter Oberfläche." Um diese zu ersetzen, bräuchte es 400 Jungbäume mit einer Kronenbreite von einem Meter. Die Kosten dafür: etwa eine Million Euro.

Eine Abfrage aller Landkreise in Sachsen ergab: Aktuell haben 119 von 418 Kommunen keine Gehölzschutzsatzung. Also 28 Prozent der sächsischen Kommunen haben derzeit keinen umfassenden Baumschutz. Doch warum gibt es nicht einen generellen Schutz auf Landesebene für wichtige Großbäume?

"Also eine generelle Schutzpflicht will der Landesgesetzgeber in Sachsen hier nicht vorschreiben, sondern die Kommunen sollen das in eigener Hoheit entscheiden", sagt der umweltpolitische Sprecher der Grünen im Sächsischen Landtag, Volkmar Zschocke. Bürgern, die gern den grünen Bestand in ihren Orten schützen wollen, empfehle er deshalb, sich an die jeweiligen Stadträte zu wenden.