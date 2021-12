Wer in Sachsen neue Häuser oder Wohnungen bauen möchte, muss immer tiefer in die Tasche greifen. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte, erhöhte sich der Preis für den Bau eines Wohnhauses 2021 im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 11,7 Prozent. Ein großer Kostentreiber waren dabei die Zimmer- und Holzbauarbeiten, die sich um rund 36 Prozent verteuerten. Spürbar zu Buche schlug auch der Bau der Hausentwässerung mit einem Kostenanstieg von 17,4 Prozent.