Die Baupreise in Sachsen sind im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stark gestiegen. So wurde beim Neubau von Wohngebäuden ein Plus von 6,3 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 registriert, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Bundesweit habe das Plus lediglich bei 4,7 Prozent gelegen.