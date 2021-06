An den Baustellenstaus am Autobahndreieck Nossen wird sich in absehbarer Zeit nichts ändern. Ein Treffen am Mittwoch auf der Autobahnbaustelle zwischen ADAC und Autobahn GmbH blieb ohne Ergebnis, wie der Automobilclub MDR SACHSEN mitteilte. Die Autobahn GmbH lehnte es demnach ab, die momentane Verkehrsführung zu ändern und hat dabei auf bestehende Baugenehmigungen verwiesen. Auch der Vorschlag, blinkende Warnschilder aufzustellen, sei abgelehnt worden, hieß es.