Autofahrer in Sachsen müssen auch in den Sommerferien viel Geduld aufbringen, wenn sie auf den Autobahnen unterwegs sind. Die wichtigsten Staustrecken bleiben in den Ferien bestehen, hinzu kommt eine Baustelle am Kreuz Chemnitz. Dort wird die Überleitung zur A72 Richtung Hof erneuert, wie die Autobahn-Niederlassung Ost mitteilte.