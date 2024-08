Das Verfahren im Fall des eingestürzten Balkons in Bautzen ist am Amtsgericht eingestellt worden. Wie Staatsanwalt Christopher Gerhardi mitteilte, hat der Beschuldigte die Geldauflage in vierstelliger Höhe gezahlt. Damit sei das strafrechtliche Verfahren gegen den Vertreter einer Eigentümergemeinschaft beendet. Inwieweit es zivilrechtliche Verfahren der Opfer gegen die Eigentümer geben wird, ist derzeit unbekannt.