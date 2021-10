Oberlausitzer Ausbildungsmarkt erholt sich

Wer sich im Ausbildungsjahr 2020/21 für eine Berufsausbildung entscheiden musste, hatte es nicht einfach. Persönliche Beratung oder Praktika in Unternehmen und Betrieben waren nur mit Einschränkungen möglich. Auch die Berufsorientierung an den Schulen fand nicht im gewohnten Umfang statt. Trotz allem konnten 98 Prozent der bei der Berufsberatung gemeldeten Jugendlichen eine Ausbildung oder eine Alternative finden, sagt Ilona Winge-Paul von der Agentur für Arbeit in Bautzen. Das seien zwei Prozent mehr als im Vorjahr.