Auf den Raststätten an der A4 in Mittelsachsen und im Kreis Bauzen sollen bis zum kommenden August rund 30 neue Lkw-Stellplätze entstehen. Vom 13. April bis zum 8. August ist der Parkplatz Rossauer Wald bei Hainichen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. In diesem Zeitraum werden dort die Lkw-Stellflächen von 20 auf 22 sowie um zwei Bus-Stellflächen pro Richtung erweitert. Auch auf der Raststätte Rödertal bei Ohorn sollen vom 13. April bis 5. Mai 12 neue Lkw-Parkplätze sowie drei Bus-Stellflächen entstehen. Die Raststätte ist für diesen Zeitraum ebenfalls gesperrt.

Zu weiteren Verkehrseinschränkungen kommt es auf der A4 in Richtung Görlitz zwischen den Anschlussstellen Bautzen-Ost und Weißenberg. Am kommenden Wochenende ist dort die rechte Fahrbahn auf circa einem Kilometer gesperrt. Von Samstagmorgen bis Sonntagmorgen wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Zusätzlich wird in diesem Zeitraum die Raststätte Löbauer Wasser gesperrt sein. Verkehrsteilnehmer können auf Tank- und Rastanlage Oberlausitz sowie die Raststätte Am Wacheberg ausweichen.