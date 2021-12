Rasant kommt die schwarze, große Limousine näher. So nah, dass sie den Rückspiegel fast komplett ausfüllt – mitten auf der Autobahn, bei Tempo 120, linke Spur. Dann setzt die Fahrerin des schwarzen Wagens zum Überholen an und zieht rechts vorbei. Hochriskant und sehr gefährlich: Immer wieder kommt es zu solchen Vorfällen. Wenn es auf den Straßen kracht, dann liegt es meistens an überhöhter Geschwindigkeit oder am Drängeln. Unfälle mit Personenschäden aufgrund fehlenden Abstands nehmen zu. 2010 waren es 5.478. 2019 es bereits 8.692.

Diesen Trend hat Corona im letzten Jahr gebremst. Einfach, weil es weniger Verkehr gab. Doch die Aggressivität hat offenbar nicht abgenommen. Die Verkehrspolizei in Bautzen kennt das Problem. Auf der A4 geht sie mit einem Hubschrauber und einer Spezialkamera in den Einsatz. So sollen drängelnde LKW-Fahrer herausgefischt werden. Mehrere werden an diesem Tag erwischt.

20 Meter Abstand bei Tempo 150

Am Boden kümmern sich zwei weitere Kommissare um die PKW. In einem schwarzen Wagen nehmen sie ein Auto ins Visier und fahren mit Abstand hinterher. Die Kamera an der Frontscheibe zeichnet alles auf. Das Auto fährt viel zu dicht auf, am Ende sind es 22 Meter bei mehr als 150 Kilometer pro Stunde. Eigentlich gilt immer eine halbe Tacholänge Abstand – in diesem Fall also mindestens 75 Meter.