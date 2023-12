Bildrechte: Schwimmsportverein Hoyerswerda e.V.

Tradition Das ungewöhnliche Ende der Badesaison im Dreiweiberner See

30. Dezember 2023, 14:50 Uhr

Die meisten Freibäder schließen zum Ende des Sommers, spätestens aber zum Herbstbeginn. Am letzten Öffnungstag beenden einige Badelustige ihre Saison mit dem "Abbaden", einem letzten Sprung oder Gang ins Wasser. Nicht so in Weißkollm am Dreiweiberner See. Dort hat sich eine neue Tradition etabliert: Das Abbaden zum Jahresende!