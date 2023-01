Die Autobahn 4 verbindet den Osten Europas mit dem Westen. Deshalb hat sich der Lkw-Verkehr auf der vierspurigen Autobahn in wenigen Jahren mehr als verdreifacht. Pro Tag werden rund 45.000 Fahrzeuge von der automatischen Verkehrszählung am Burkauer Berg erfasst, jedes vierte Fahrzeug ist ein Lastkraftwagen. Fast täglich kommt es auf der A4 zwischen Dresden und Görlitz zu Unfällen oder Staus . Auch deshalb hatte der Bund einer Autobahnerweiterung zugestimmt. Doch nun klingt alles anders.

Doch Martin Duligs Plan scheint nicht aufzugehen, denn auf Anfrage von MDR SACHSEN teilt jetzt das FDP-geführte Bundesministerium für Verkehr in Berlin mit, allerdings nur schriftlich: "Es besteht kein hinreichender fachlicher Ansatzpunkt für einen Ausbau der A4 östlich von Dresden." Damit vollführt das Bundesverkehrsministerium eine Kehrtwende.

Bundesverkehrsministerium in Berlin

Ein Sprecher des sächsischen Verkehrsministeriums will das noch nicht kommentieren. "Unserem Haus liegen bisher die Untersuchungsergebnisse seitens des Bundesverkehrsministeriums nicht vor. Somit kann und konnte eine fachliche Bewertung und Einschätzung noch nicht erfolgen", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme an die Deutsche Presseagentur. Wegen des hohen und wachsenden Verkehrsaufkommens halte der Freistaat den Ausbau der A4 östlich von Dresden aber weiter für notwendig. Der Ausbau sei noch nicht vom Tisch.