Der Fahrzeughersteller Mercedes-Benz biete für alle elektrischen Fahrzeuge aufbereitete Batterien als Ersatzteil an, um dem Gedanken eines geschlossenen Wirtschaftskreislaufs gerecht zu werden und Ressourcen zu schonen, hieß es. Die in Kamenz instandgesetzten Batterien werden demnach - angelehnt an die Vorgaben der Serienproduktion - ausführlich auf ihre Funktion und Qualität geprüft und dann erneut in Fahrzeugen eingesetzt.