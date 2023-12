Mit Jahresbeginn gibt es in Bautzen keine ADAC-Niederlassung mehr. Für einen geregelten Vor-Ort-Betrieb in der Geschäftsstelle gebe es im Bereich Lausitz kein Personal, teilt der ADAC mit. Seit der Corona-Pandemie sei die Suche nach Mitarbeitenden nochmals schwieriger geworden. Die Beschäftigten aus Bautzen würden nun in anderen Geschäftsstellen eingesetzt.

Bildrechte: dpa