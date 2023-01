Die Autobahn 4 soll zwischen Dresden und Görlitz nun doch nicht sechsspurig ausgebaut werden. Diese Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums stößt in Sachsen und vor allem in der Oberlausitz auf Unverständnis. "Ich bin verärgert und entsetzt. So kann man mit uns nicht umgehen", sagt dazu Marko Schiemann. Der Bautzener CDU-Politiker setzt sich schon lange für den A4-Ausbau ein. Er fordert jetzt eine Klarstellung und ein Machtwort des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Erst im September habe ihm der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, zugesichert, dass der Ausbau komme, sagt Marko Schiemann. Doch nach Auswertung der Voruntersuchungen ist nun offenbar alles anders.