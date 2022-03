Hilse selbst war erst kürzlich wegen Widerstands gegen Polizisten am Rande einer Demonstration zu einer Geldstrafe von 3.000 Euro verurteilt worden. Gegen ihn wurde vom Amtsgericht Tiergarten ein sogenannter Strafbefehl erlassen. Der Angeklagte habe diesen Strafbefehl über 20 Tagessätze je 150 Euro akzeptiert, am 4. März sei das Urteil rechtskräftig geworden, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Damit ist der Politiker aber nicht vorbestraft. Hilse teilte der dpa mit, er erkenne nicht an, "strafrechtlich relevant" gehandelt zu haben.



Der 57-Jährige hatte laut dem Urteil am 18. November 2020 Widerstand geleistet, als Polizisten seine Personalien aufnehmen wollten, weil er am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Regeln im Berliner Regierungsviertel keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Laut Gericht konnte er auch kein gültiges Attest eines Arztes vorlegen.