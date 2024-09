Im Landratsamt Görlitz wird es auch künftig eine hauptamtliche Sorbenbeauftragte geben. Die Görlitzer Kreisräte haben einen AfD-Antrag, das Amt in seiner bisherigen Form abzuschaffen, am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. In der ersten Sitzung des neuen Kreistages stimmten 52 Kreisräte gegen und nur 32 für den Antrag der AfD. Im Gremium hat die AfD 31 Sitze.