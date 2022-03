Dass die Afrikanische Schweinepest in der Oberlausitz zunehmend Existenzen bedroht, darauf hatte der Bautzener Landrat Michael Harig vor zwei Wochen in einem offenen Brief hingewiesen. Darin forderte der CDU-Politiker von den Umweltministern in Land und Bund, Finanzhilfen für die betroffenen Betriebe bereitzustellen und damit Übergangslösungen zu ermöglichen. Die Hilfen sollten die Betriebe in die Lage versetzen, nach einem Abklingen der Schweinepest, wieder Schweine züchten zu können, schrieb Harig. Auf den offenen Brief des Landrats habe es bislang noch keine Reaktionen seitens des Bundes, Landes oder anderer Gremien gegeben, teilte das Landratsamt auf Nachfrage mit.