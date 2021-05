Sportlerinnen und Sportler aus ganz Sachsen sind am Freitag vielerorts mit Vereins-Trikots an ihre Arbeitsplätze gekommen. Sie gehen auch am Wochenende in Trainingsjacke zum Einkauf in den Supermarkt und schmücken ihre Vereinsheime und Sportstätten. Hintergrund ist die landesweite Aktion "Zeit für den Neustart" des Landessportbundes und der Kreissportbünde.

"Wir wollen erreichen, dass die Sportvereine wieder auf der Matte stehen und bei den Leuten im Kopf sind", sagt Christian Dahms, Generalsekretär des Landesportbundes Sachsen.

Der Sport wird gebraucht. Der Sport ist der soziale Kitt. Wir wollen wieder dorthin, wo wir zu Hause sind: in den Sportstätten. Christian Dahms Generalsekretär des Landesportbundes Sachsen

Mitmachangebote für Kinder

In dieser Woche gab es in einzelnen Landkreisen bereits Lockerungen für Sportvereine. Ab 31. Mai werden die Corona-Regeln für den Vereinssport auch in der Corona-Schutzverordnung gelockert. Das nutzen viele Vereine an diesem Wochenende zum Wiedereinstieg ins Training. Einige Beispiele:

So lädt der Sportclub Hoyerswerda zu einer sportlichen Stadtrallye für Kinder ein.

zu einer sportlichen Stadtrallye für Kinder ein. Der Landsportverein Friedersdorf, zu Hause in der Gemeinde Markersdorf bei Görlitz, bietet am Sonnabend ein Fußball-Schnuppertraining für Kinder zwischen vier und sieben Jahren an.

bei Görlitz, bietet am Sonnabend ein Fußball-Schnuppertraining für Kinder zwischen vier und sieben Jahren an. Der Eishockeynachwuchs des ESV Chemnitz gestaltet einen Freundetag: Mannschaftsmitglieder der "Young Crashers" können Freunde zum Eishockeytraining mitbringen.

Gemeinschaftsgefühl wecken

Weil die Vereine monatelang keinen Sport in Präsenz anbieten konnten, sind auch weniger junge Menschen beigetreten. Bei den Neueintritten fehlten 2020 allein in den Sportvereinen, die im Kreissportbund Bautzen organisiert sind, rund 800 Kinder und Jugendliche. "Das geht an den Vereinen nicht spurlos vorüber. Das reißt große Lücken", sagt Lars Bauer, Geschäftsführer des Kreissportbundes.

Er wünscht sich von der Aktion am Wochenende deshalb ein positives Signal von den Vereinsmitgliedern, dass die weiter zu ihren Vereinen halten. "Ein Verein bedeutet immer auch Gemeinschaft. Es reicht nicht, wenn der Übungsleiter nur aufruft. Es müssen alle mitmachen", verlangt Bauer. Das Wecken dieses Gemeinschaftsgefühls sei ein großes Ziel, das am Wochenende mit umgesetzt werden solle.

Zahlreiche Mitglieder verloren

Rund 20.000 Mitglieder haben sächsischen Vereinen im vorigen Jahr den Rücken gekehrt – davon 12.000 Kinder und Jugendliche im Alter bis 14 Jahre. "Wir sehen jetzt auch als unsere Aufgabe diese 'verlorenen Kinder' zurück zu holen", betont Christian Dahms vom Landessportbund. Durch die Corona-Einschränkungen und langen Trainingspausen sei die Distanz der Mitglieder zu ihren Vereinen gewachsen, beobachtet Dahms. "Die Leute stellen fest, die Mitgliedschaft im Verein muss nicht immer sein." Dabei biete der Sportverein einen bedeutenden Lernort, nicht nur für die Motorik, auch fürs Miteinander.