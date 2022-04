Der Angriff Russlands auf die Ukraine bringt viele sächsische Firmen in Bedrängnis. Etliche hatten gute Geschäftsbeziehungen nach Russland und in die Ukraine. Durch den Krieg sind diese weitestgehend zum Erliegen gekommen. Betroffen ist beispielsweise die Firma Allmed Medical aus Pulsnitz, die sich auf Medizinprodukte für Dialysetechnik zur Behandlung von Nierenkranken spezialisiert hat.

Geschäftsführer Jürgen Haaser sagte MDR SACHSEN, die Firma habe in der Ukraine einen Jahresumsatz von etwa drei Millionen Euro generiert. Der Gesamtumsatz der Firma liegt den Angaben zufolge bei 15 Millionen Euro. Einen Tag vorm Angriff Russlands auf die Ukraine hat Haaser seinen Geschäftspartner in Kiew noch besucht und dort eine neue Dialyseklinik besichtigt.



Er mache sich nicht nur Sorgen um sein Geschäft, sondern auch um die Menschen im Kriegsgebiet, betonte Haaser. So sei ihm mitgeteilt worden, dass drei Dialyse-Kliniken im Osten der Ukraine wahrscheinlich zerstört worden seien. Man wolle demnächst weiter in die Ukraine liefern, rechne aber mit mindestens 30 Prozent Umsatzverlust.