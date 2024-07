Das Alstom-Werk in Bautzen hat eine erste extra breite und besonders lange Straßenbahn an die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) geliefert. Mit mehr als 50 Metern Länge werde der sogenannte "Urbanliner" die längste Straßenbahn, die je in Berlin im Einsatz war, hieß es von der BVG.