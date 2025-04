Der Schienenfahrzeughersteller Alstom investiert weiter am Standort Bautzen. Rund sieben Millionen Euro sollen in eine neue Fertigungslinie fließen. Hintergrund ist ein Auftrag über die Lieferung von 35 elektrischen Coradia-Stream-Interregionalzügen für Bulgarien, wie der Alstom-Konzern mitteilt. Demnach sollen die Züge in Bautzen gefertigt werden.