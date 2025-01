Bildrechte: MDR/Viola Simank

Wie entsorge ich Altkleider richtig? Zu Alttextilien zählen nicht nur gebrauchte Bekleidung, sondern auch Schuhe, Decken, Bettwäsche oder Taschen.



In Sammelcontainer gehören nur Dinge, die sauber, trocken und in einem ordentlichen Zustand sind. Diese können aber auch in Second-Hand-Läden oder in Kleiderkammern gemeinnütziger Organisationen wie dem DRK abgegeben werden.



Verschmutzte oder kaputte Textilien kommen in den Restmüll. Sie würden die saubere Bekleidung in den Sammelcontainern nur kontaminieren und damit unbrauchbar machen. Größere Mengen können in der Regel auf den Wertstoffhöfen der Städte und Landkreise abgegeben werden.