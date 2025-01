Monte und Carlo gehören seit mehreren Jahren zur Familie Böhm. Dass sie die beiden Samtpfoten durch deren Zuhause in Lohsa bei Bautzen streifen, ist ein kleines Wunder. Der Recyclingunternehmer Denny Böhm hat die Katzenbabys aufgezogen, nachdem Unbekannte sie im Altkleidersack entsorgt hatten. Wie der Betreiber von mehr als 600 Kleidercontainern in Sachsen und Süd-Brandenburg MDR SACHSEN berichtete, waren die beiden Kater nicht der einzige ungewöhnliche Fund.

In Sammelcontainern finde man neben Textilien alles, was man sich vorstellen könne: "Hausmüll, Sperrmüll, tote Tiere oder Essensreste", zählt Denny Böhm von der Firma BTV Lohsa auf. Wie er zu Monte und Carlo kam, daran kann er sich gut erinnern. Es sei bei einer angekündigten Straßensammlung im Jahr 2011 bei Kamenz gewesen. "Die Katzen waren ganz unten in einem abgestellten Sack mit drin. Sie waren mit einem Handtuch abgedeckt. Wir haben das Quietschen vernommen und sie retten können."