In Bautzen hat in der Nacht zu Sonntag das Dach eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Kurz vor ein 1 Uhr morgens rückten 70 Feuerwehrleute in die Schülerstraße aus. Sie brachten Hausbewohner in Sicherheit und löschten Brand. Nach Einschätzung der Feuerwehrleitung sei es nicht leicht gewesen, die Drehleiter und Einsatzfahrzeuge in den engen Gassen der Altstadt zu rangieren.