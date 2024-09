Krauß wurde am 2. Mai 1950 in Chemnitz geboren. Nach ihrem Studium der Werbeökonomie in Berlin arbeitete sie in der Werbe- und Öffentlichkeitsarbeitsbranche. Von 1976 bis 1979 studierte Krauß in Leipzig am Literaturinstitut "Johannes R. Becher", dem heutigen Deutschen Institut für Literatur. Seit 1981 lebt und arbeitet sie als freie Schriftstellerin in der Messestadt und verfasst Erzählungen, Romane, Lyrik sowie Hörspiele.