Mehrere vermummte Personen haben am Sonnabend in Bautzen zwei Besucher eines Jugendclubs angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, saßen einige Gäste des Clubs am Abend vor dem Gebäude, als sechs überwiegend dunkel gekleidete und vermummte Personen den Jugendclub aufsuchten. Es sei zu einer "tätlichen Auseinandersetzung gekommen", so die Polizei. Dabei wurden ein 40-Jähriger und ein 47-Jähriger durch Tritte und Schläge verletzt.