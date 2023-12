Rund vier Monate nach dem Brand in der Stadtkirche von Großröhrsdorf hat die Staatsanwaltschaft Bautzen Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, muss sich ein 41 Jahre alter Mann aus einem Ort in der Umgebung wegen schwerer Brandstiftung verantworten. Laut Anklage soll er Anfang August dieses Jahres vorsätzlich Feuer in dem Gotteshaus gelegt haben. Er habe eine mit Benzin gefüllte Flasche durch ein Fenster der Kirche geworfen.