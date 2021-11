Ein Blick ins Internet oder auf die entsprechende App und schon weiß der Pendler, ob der Parkplatz vor dem Bahnhof noch freie Plätze hat. Das ist die Idee hinter der Installation von Sensoren auf den Park-and-Ride-Parkplätzen (P+R) des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO). Sie sollen den Autofahrern anzeigen, ob sich die Parkplatzsuche dort lohnt oder ob sie gleich nach Alternativen Ausschau halten müssen. 17 Anlagen sind schon am Netz, jetzt sind auch die P+R Plätze in Großröhrsdorf und Pulsnitz dazugekommen.

Insgesamt hat der Verkehrsverbund damit 1.400 einzelne Stellplätze jeweils mit einem speziellen batteriebetriebenen Sensor ausgerüstet, der die Daten in Echtzeit überträgt. Die Nutzer können sie auf der Internetseite des VVO oder in der Fahrplanauskunft abrufen, erklärt der Projektverantwortliche beim VVO, Stefan Gerstenberg: "Damit sehen die Fahrgäste schon, wenn sie beispielsweise eine Zugverbindung ab dem jeweiligen Bahnhof in die Landeshauptstadt abrufen, ob es dort noch freie Plätze gibt." Einen weiteren Vorteil sieht der Verkehrsverbund darin, dass er künftig genaue Informationen über Parkdauer und Auslastung bekommt. Damit könne man die P+R Anlagen zielgerichteter ausbauen.