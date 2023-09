Sammelunterkünfte voll Geflüchtete wohnen in Hoyerswerda ab 2024 in Wohnungen

In den Sammelunterkünften für Geflüchtete im Landkreis Bautzen ist der Platz knapp. Deshalb sollen Menschen nun dezentral in Wohnungen untergebracht werden. Ein erstes Wohnprojekt kann in Hoyerswerda anlaufen.