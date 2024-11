Die Zahl der Klagen in Asylangelegenheiten an den sächsischen Verwaltungsgerichten in Dresden, Chemnitz und Leipzig nehmen weiter zu. Das geht aus Angaben des Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Bautzen hervor. Ende September lag die Zahl der Eingänge demnach bei 5.844 und damit um gut 400 über denen des Vorjahres.