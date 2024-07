An der Autobahn 4 sollen zwischen Dresden und Bautzen bis zum Herbst knapp 50 zusätzliche Lkw-Parkplätze entstehen. An der Raststätte Oberlausitz wird deshalb an beiden Fahrtrichtungen gebaut.



Damit die Autobahnparkplätze trotz Bauarbeiten genutzt werden können, seien die Abläufe gestreckt worden, erklärt Tino Möhring von der Autobahn GmbH des Bundes MDR SACHSEN. "Wir bauen in vielen kleinen Phasen, damit wir so viel wie möglich von der Anlage für den Verkehr freilassen können."