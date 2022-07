Tierseuche Schweinepest breitet sich in Sachsen weiter aus

In Sachsen ist die Afrikanische Schweinepest weiter auf dem Vormarsch. Die für Menschen ungefährliche Tierseuche breitet sich nach Süden und Westen aus. Bislang sind von der Krankheit in Sachsen nur Wildtiere betroffen. In Brandenburg ist am Wochenende der erste Fall in einem Haustierbestand nachgewiesen worden.