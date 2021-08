Bahnreisende in der Oberlausitz müssen sich ab heute auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Betroffen sind nach Angaben des Betreibers Trilex die Regionalbahn-Linie 60 und der Regionalexpress 1 auf der Strecke Dresden - Görlitz - Zgorzelec sowie die Regionalbahn-Linie 61 und der Regionalexpress 2 auf der Strecke Dresden - Zittau - Liberec (Reichenberg). Demnach fallen abschnittsweise einzelne Züge aus, in einigen Fällen fahren Ersatzbusse. Als Grund nennt das Unternehmen Störungen im Betriebsablauf sowie Bauarbeiten in den Abendstunden.