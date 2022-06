Elke Sonntag hat Enkel Matheo an der Hand. Barfuß laufen sie über ein neues Rondell hinter dem Haus des Müllers – erst durch ein aschegraues Sandfeld. Blanke Knochen stecken darin. Der sechs Jahre alte Matheo sagt, das fühle sich rau und weich zugleich an. Dann stehen beide auf schwarzen Gummimatten. Urlauberin Elke Sonntag liest von einem Holzschild: "Der Meister ist ein grausamer Mann, machthungrig und egoistisch."

Charaktere der zwölf Müllerburschen zeigen

An der Krabatmühle in Schwarzkollm ist der Sage vom Müllerburschen Krabat nun auch ein Barfußpfad gewidmet worden. Frauen und Männer eines Sozialprojektes haben den Pfad gebaut. Das Projekt sollte dazu beitragen, sie für einen Job zu qualifizieren. Dazu haben sie sich intensiv mit der Krabat-Sage auseinander gesetzt. "Wir haben versucht die Charaktere der zwölf Müllerburschen in den Feldern des Pfades aufzugreifen", erklärt Heiko Aulich, der das Projekt als Fachanleiter betreut hat. Große Steine stehen für den stärksten Gesellen. Das Feld mit den Knochen für den Altgesellen in der Mühle. Die Erbauerinnen und Erbauer des Barfußpfades mit ihren Betreuern. Sie sind stolz auf das Geschaffene. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Neuer Rundpfad als Hingucker

Der Rundpfad ist einem Mühlrad nachempfunden. In der Mitte liegt auf einer Säule das Zauberbuch aus der Sage, der Koraktor. Wasser sprudelt aus dem Buchdeckel – auch das ein Anklang an die Legende vom Müllerburschen, der die Macht des Schwarzen Müllers brach und dessen Zauberbuch in einen Teich versenkte.