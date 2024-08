Die Kreisräte in Bautzen hatten in der vergangenen Woche auf Antrag der AfD beschlossen, die Stelle des Ausländerbeauftragten zu streichen. Die AfD hatte sich bei ihrem Antrag auf eine Änderung in der Sächsischen Landkreisordnung berufen, die keinen Ausländerbeauftragten mehr vorsieht.