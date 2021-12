Der Oberbürgermeister von Bautzen, Alexander Ahrens (SPD), hat sich am Dienstagvormittag zu den Ausschreitungen bei der Corona-Demo am Vortag in seiner Stadt geäußert. Die massive Anfeindung und Gewalt gegenüber der Polizei und die Bilanz des Abends mit verletzten Polizisten und zahlreichen beschädigten Autos empöre ihn zutiefst, schrieb er in einer Stellungnahme.