Auf dem Gelände der Energiefabrik Knappenrode bei Hoyerswerda gibt es seit 2021 eine Bildungs- und Begegnungsstätte zur Geschichte von Vertriebenen und Spätaussiedlern in Sachsen. "Transferraum Heimat" heißt der Ort. "Heimat ist wichtig. Das ist etwas, was jeder braucht. Und Heimat wechselt eben", sagt Jens Baumann. Er ist Beauftragter für Vertriebene und Aussiedlerfragen in Sachsen. Vertriebene sagten ihm, Heimat sei für sie, wo sie geboren wurden. "Aber sie haben auch eine neue Heimat", erklärt Baumann. Bildrechte: MDR/Klaudia Kandzia

Zeitzeugenberichte machen Fluchtgeschichte greifbar

Was das für die Vertriebenen bedeutet, wird in der Ausstellung in Knappenrode mit Texten und anhand historischer Gegenstände erzählt. Ein erster Teil der Ausstellung befasst sich mit der Vertreibung Deutscher nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Artefakte, Dokumente, Filme oder Zeugeninterviews erzählen von der Weimarer Zeit, der Machtübernahme, dem Untergang des Nationalsozialismus und vom Leben der Deutschen in den ost-mitteleuropäischen Siedlungsgebieten.

Bildrechte: MDR/Klaudia Kandzia In einem zweiten Teil geht es um das Leben der Vertriebenen und Aussiedler in Ost- und Westdeutschland. Geschildert wird die Ankunft, das Einleben in der neuen Heimat und auch wie die Vertriebenen am Wiederaufbau in Deutschland mitwirkten. Rosa Wegelin kam 1992 mit ihrem Ehemann als Spätaussiedlerin aus Baschkortostan – westlich des Urals nach Deutschland.

Russlanddeutsche und Ukrainer singen gemeinsam

Die Russlanddeutsche absolvierte das Konservatorium, spielte in der Philharmonie in der russischen Republik-Hauptstadt Ufa. In Deutschland musste sie ihr Leben neu aufbauen: "Die Kirche war unsere Rettung." In einer Kirchgemeinde habe sie mit Kindern Klavier spielen geübt. Das habe ihr gutgetan. Heute leitet Wegelin einen Chor in Leipzig. "Viele Frauen, die mitsingen, sind aus der Ukraine. Wir sprechen Russisch miteinander", erzählt Rosa Wegelin. Die deutschen Lieder würden den Geflüchteten helfen, die Sprache zu lernen. "Das freut mich so sehr, da bin ich wieder nützlich", sagt Wegelin.