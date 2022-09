Für die Garagenbesitzer, die zu DDR-Zeiten auf Grund und Boden der Stadt Bautzen eine Garage gebaut haben, hat die Stadt Bautzen eine Zwischenlösung gefunden. Bautzens Oberbürgermeister Karsten Vogt (CDU) sagte dazu in der Stadtratssitzung am Mittwoch: "Wir haben entschieden, dass die jetzige Situation mit den Mietverträgen verlängert wird. In Rücksprache mit den Garageneigentümern wollen wir die Fragen nach Erwerb der Garagen sowie Grund und Boden klären."