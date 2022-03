Die Rettungsleitstelle in Hoyerswerda hat am Dienstag einen ungewöhnlichen Anruf erhalten: Im Scheibesee treibe ein Auto, hieß es. Da nicht klar war, ob sich noch Menschen in dem Fahrzeug befinden, machten sich sofort Einsatzkräfte auf den Weg zur besagten Stelle. Mit Wathosen erreichten die Feuerwehrleute den Wagen und konnten Entwarnung geben. Er war leer.