Auf der Autobahn 4 ist am Dienstagmorgen ein Gemüselaster umgekippt. Die A4 war zwischen den Anschlussstellen Burkau und Uhyst in Richtung Görlitz gesperrt. Seit dem frühen Morgen kam es für mehrere Stunden zu Stau, wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte. Laut MDR Verkehrszentrum hat sich der Stau am späten Vormittag aufgelöst. Die A4 Richtung Görlitz ist wieder frei gegeben. Wegen Bergungsarbeiten fließt der Verkehr aktuell nur stockend.