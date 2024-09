Öl ausgelaufen A4 zwischen Bautzen und Dresden voll gesperrt

Die Autobahn 4 in Richtung Dresden ist zwischen Salzenforst und Uhyst am Taucher derzeit voll gesperrt. Es gibt einen Rückstau bis Weißenberg hinter Bautzen. Laut Autobahnpolizei war am Donnerstagmorgen gegen vier Uhr ein 26 Jahre alter Lastwagenfahrer nach eigenen Angaben von einem bislang unbekannten Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn abgedrängt worden. Als er versuchte, wieder auf die Spur aufzufahren, stieß sein Truck gegen eine Leitplanke. Dadurch riss der Öltank des Fahrzeugs auf.