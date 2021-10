Am Sonnabend starten ab 8 Uhr die ersten Trainingsläufe für das dritte Rennen der Deutschen Autocross-Meisterschaft. 165 Fahrer gehen dann auf den Rundkurs am Matschenberg in Weigsdorf-Köblitz bei Bautzen. Das sei bisheriger Teilnehmerrekord, so Frank Prochno vom ausrichtenden Verein MC Oberlausitzer Bergland . Es ist das erste Rennen auf der Strecke nach zwei Jahren coronabedingter Pause.

Man habe die lange wettkampfreie Zeit genutzt, um die Bedingungen für die Fahrer zu verbessern, so Prochno. So habe man unter anderem das Fahrerlager und den Startbereich vergrößert. Vom MC Oberlausitzer Bergland gehen zehn Fahrer ins Rennen, darunter der amtierende Deutsche Meister Toni Hoyer. "Unsere Aktiven haben sich eine besonders gute Startposition in den vorangegangenen beiden Läufen herausgefahren", sagt Frank Prochno. Sie starten ab 15 Uhr am Sonnabend zu den ersten Vorlaufrennen, am Sonntag beginnen die ersten Wettkämpfe dann bereits 8 Uhr.